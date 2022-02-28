ملك الأردن ورئيس فلسطين يؤكدان للبرهان متانة وأزلية العلاقات مع السودان

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، متانة وأزلية العلاقات بين بلديهما والسودان.

وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان، اليوم الاثنين، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، تلقى، اليوم، برقية تهنئة من الملك عبدالله الثاني، أكد فيها متانة العلاقات السودانية الأردنية.

وأضاف المجلس أن البرهان تلقى أيضا برقية تهنئة من الرئيس الفلسطيني؛ بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، معربا عن أمله في أن تعود هذه المناسبة الدينية العظيمة، وقد تحررت الأراضي الفلسطينية، وعاد المسجد الأقصى المبارك لحضن الأمتين العربية والإسلامية.

وأكد الرئيس الفلسطيني في برقيته، على أزلية العلاقات الفلسطينية السودانية، مشيرا إلى حرص بلاده على تنميتها وتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.