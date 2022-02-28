زيلينسكي: مقتل 16 طفلا أوكرانيا وإصابة 45 منذ بدء العملية العسكرية الروسية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، مقتل نحو 16 طفلا وإصابة 45 آخرين، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، يوم الخميس الماضي.

وقال زيلينسكي، في خطاب بالفيديو نُشر على صفحته عبر "تيليجرام"، نقلته وكالة أنباء "سوكرينفورم" الأوكرانية: "لقد أظهر الأوكرانيون للعالم من نحن حقًا، لقد أظهرت روسيا ما تحولت إليه، فكر فقط، على مدار الهجوم الروسي، قتل 16 طفلا أوكرانيًا وأصيب 45 طفلا في قصف روسي في أربعة أيام فقط"، على حد وصفه.

وشدد "على أن كل جريمة وكل قصف ترتكبه القوات الروسية ضد الأوكرانيين يوحد مواطني أوكرانيا وشركاءها الدوليين"، مضيفا أن روسيا لم تؤمن بمثل هذا التضامن القوي ورد الفعل القوي، لكن الأوكرانيين غيروا هذا التاريخ.