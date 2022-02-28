قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد عازم على زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا من أجل ردع روسيا.



وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن الحرب الروسية خلّفت حركة نزوح كبيرة من أوكرانيا.



وأشار إلى أنّ روسيا تريد تحويل بيلاروسيا إلى دولة نووية تابعة لها، لافتًا إلى أنّ الاتحاد الأوروبي سيعاقب كل من يتعاون مع روسيا في حربها على أوكرانيا.



ولفت إلى أنه يجب اتخاذ مزيد من الإجراءات لعزل روسيا بشكل كامل من نظام سويفت، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي اتخذ حزمة إجراءات لحماية سيادة أوكرانيا.



وبدأت روسيا فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تراها دفاعًا عن أمنها القومي، بينما أثارت العملية غضبًا أوروبيًّا تم التعبير عنه بإصدار عقوبات صارمة على موسكو.

الاتحاد الأوروبي: زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا بهدف ردع روسيا

أحمد علاء

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد عازم على زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا من أجل ردع روسيا.



وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن الحرب الروسية خلّفت حركة نزوح كبيرة من أوكرانيا.



وأشار إلى أنّ روسيا تريد تحويل بيلاروسيا إلى دولة نووية تابعة لها، لافتًا إلى أنّ الاتحاد الأوروبي سيعاقب كل من يتعاون مع روسيا في حربها على أوكرانيا.



ولفت إلى أنه يجب اتخاذ مزيد من الإجراءات لعزل روسيا بشكل كامل من نظام سويفت، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي اتخذ حزمة إجراءات لحماية سيادة أوكرانيا.



وبدأت روسيا فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تراها دفاعًا عن أمنها القومي، بينما أثارت العملية غضبًا أوروبيًّا تم التعبير عنه بإصدار عقوبات صارمة على موسكو.