أشاد تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة الإسباني، بلاعبه الشاب بيدري جونزليس، عقب تقديمه مستوى مميز ومشاركته في فوز برشلونة برباعية نظيفة على أتلتيك بلباو، في الجولة السادسة والعشرين بالليجا، على ملعب "كامب نو".

وقال تشافي، عقب المباراة خلال المؤتمر الصحفي، والذي نقلته صحيفة "ماركا": "لم أرى موهبة مثل بيدري في العالم، لا يوجد أحد، أنه لاعب لا يحب الثناء، لذلك أشيد به فقط، يعرف جيدا ما يفعله ويفهم طرق اللعب بسهولة وينفذها بشكل جيد".

وأضاف: "يذكرني كثيرا بأندريس إنييستا الذي يسد الفجوة، إنه رائع يعرف كيف يتنقل بين الخطوط، لم أر العديد من المواهب من هذا القبيل، بالتأكيد هناك لاعبين بخصائص مختلفة مثل دي بروين أو مودريتش، ولكن ليس بموهبته، فهو الأفضل في العالم بالتأكيد".

وحول سؤاله عن ديمبلي؟، أجاب: "ليست مشكلتي بقائه، إنه يعمل بشكل جيد للغاية، ولهذا السبب أنا أدافع عنه، إنه قادر على فعل ما يفعله، يلعب على اليسار، واليمين، ويسجل الأهداف، وإعطاء التمريرات الحاسمة".

وعن إنتهاء عقد ديمبلي مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، رد تشافي: "هذا ليس سؤالًا بالنسبة لي، انتهى عقده، لا يمكن استبعاد أي شيء في كرة القدم أبدًا، فجأة لم يستطع اللعب وهو الآن يلعب".

وأضاف: "لقد قلت بالفعل في العرض الذي قدمته، إذا كان يعمل بشكل جيد، فيمكنه أن يكون الأفضل في مركزه، أعتقد أنه يستطيع فعل ذلك في كل مباراة، هذا يعتمد عليه وعلى النادي".

وأتم: "هذا ليس وقت الحديث عن التجديد، بل هو وقت الحديث عن أداء ديمبلي، حان الوقت لتمجيد العمل الجماعي، هذا ليس مثيرا للاهتمام الآن".