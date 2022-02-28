اعتذر مراسل أجنبي رفيع في شبكة سي بي إس نيوز، بعد تصريحات وصفت بالمخزية، وصف فيها أوكرانيا التي "تتعرض للحرب" بأنها "متحضرة نسبيا وأوروبية نسبيا"، مقارنة بدول مثل العراق وأفغانستان.

كان المراسل تشارلي داجاتا، مراسل الشبكة الأمريكية، قال يوم الجمعة إن أوكرانيا "ليست مكانا مع كل الاحترام الواجب، مثل العراق أو أفغانستان، حيث يدور صراع محتدم منذ عقود، كما تعلمون هذه مدينة حضارية نسبيا وأوروبية نسبيا".

وتعرض داجاتا، لوابل من الانتقادات حيث وصفت تصريحاته بالعنصرية، ووصف مدير مجلس التفاهم العربي البريطاني كريس دويل، حديث داجاتا بأنها "مخزية".

من جهته قال المؤسس المشارك لشركة "Novara Media" آرون بستاني: "نأمل عندما يتم حل القضايا الأكثر إلحاحا، أن نبدأ في التساؤل عن سبب اعتبار الحرب والموت والمعاناة أمرا طبيعيا بالنسبة لبعض البشر دون غيرهم".

وتساءل الدكتور مصطفى ميناوي، الأستاذ في جامعة كورنيل، على موقع تويتر، عن سبب اعتقاد داجاتا أنه من الجائز "مقارنة قيمة حياة الناس بمن يوصف بأنه "متحضر".

وأمام هذه الانتقادات، أصدر داجاتا، اعتذارًا على الهواء مباشرة بعد أن انتشرت تصريحاته التي حصدت أكثر من 1.5 مليون مشاهدة على موقع تويتر، وسرعان ما تمت إدانته على أنها عنصرية وغير دقيقة تاريخيا.

وقال: "لقد تحدثت بطريقة آسف لها، وأنا آسف لذلك"، مضيفًا أنه كان يحاول إيصال أن أوكرانيا لم تشهد "هذا الحجم من الحرب" في السنوات الأخيرة، على عكس البلدان الأخرى.