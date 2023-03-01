منظمات إغاثة بحرية ألمانية تتهم حكومة شولتس بانتهاك اتفاق الائتلاف

اتهمت منظمات إغاثة بحرية الحكومة الألمانية بانتهاك اتفاق الائتلاف الحاكم بسبب تعديل مرسوم سلامة السفن.

يذكر أن الائتلاف الحاكم بزعامة المستشار أولاف شولتس يسعى إلى النص على رفع معايير السلامة حتى للسفن الصغيرة أيضا التي يبدأ طولها من 24 مترا، حسبما ورد في مشروع قانون لوزارة النقل تحدثت عنه القناة الأولى بالتلفزيون الألماني كما حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه.

وانتقدت منظمات الإنقاذ الألمانية اليوم مشروع القانون قائلة إن الشروط الجديدة ستكون باهظة الكلفة بالنسبة لها وستعيق مهامها.

وجاء في بيان المنظمات غير الحكومية الذي كانت منظمات "ميشن لايفلاين" و"ريسكشيب" و"سي ووتش" و"سي آي" من بين الموقعين عليه، القول:" هذا المرسوم سيعني بالنسبة لغالبية سفن الإنقاذ البحري المدنية التي ترفع العلم الألماني أن عليها أن تقيد أو توقف عملها المنقذ للأرواح".

وأضافت الجمعيات المدنية:" تنفيذ هذه التغييرات يمثل خرقا واضحا لاتفاق الائتلاف الذي ينص على عدم جواز إعاقة الإنقاذ البحري المدني".

من جانبه، رد متحدث باسم وزارة النقل على سؤال قائلا إن " المشروع لا يهدف إلى إعاقة الإنقاذ البحري الخاص في البحر بل على العكس إنه يتعلق بتأمين عمله" مشيرا إلى أن الوزارة على اتصال دائم مع المنظمات كما أنه ستكون هناك فترات انتقالية لإعادة تجهيز السفن.

وتسعى الحكومة من خلال التغييرات إلى ضمان أن تلبي السفن الألمانية معايير السلامة الحديثة ولهذا سيتعين على القوارب التي يبدأ طولها من 24 مترا أن تفي بمتطلبات سفن الشحن.

وكانت السفن التي يصل طولها حتى 35 مترا تعتبر إلى الآن سفنا صغيرة ومن ثم كانت تتمتع بامتيازات تعفيها من هذه المعايير.