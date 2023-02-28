عمرو الشوبكي: كتف بلا رأس الصادرة عن الشروق من أمتع ما كُتب فى العقد الماضي

قال أستاذ العلوم السياسية عمرو الشوبكي، إن رواية "كتف بلا رأس" الصادرة عن دار الشروق للراحل بدوي خليفة، من أجمل وأمتع ما كُتب فى العقد الماضى، والتي كتبت عنها الكثير من الصحف وناقشتها منتديات ثقافية كثيرة.

جاء ذلك خلال مقال للشوبكي في صحيفة المصري اليوم، اختار له عنوان " بدوى خليفة"، وقال فيه: رحل بدوى خليفة، الطبيب، أستاذ الأنف والحنجرة، المرموق، صاحب رواية من أجمل وأمتع ما كُتب فى العقد الماضى، وهى «كتف بلا رأس»، التى طبعتها دار الشروق، وكتبت عنها كثير من الصحف، وعلى رأسها «المصرى اليوم»، كما ناقشتها أيضًا منتديات ثقافية كثيرة.

وواصل: كتف بلا رأس عمل أدبى تأثر بأجواء ثورة يناير، بل ربما خرج من رحمها، فكان بطلها «بكار خواتمى»، وهو طبيب شاب ناجح ومشهور، يعيش حياته كما يحلو له بين أصدقاء الطفولة، إلى أن جمعته مصادفة وذهب إلى ميدان التحرير أثناء الثورة ليتحول إلى وجه إعلامى ثم خبير سياسي دون رغبة حقيقية منه.

وأضاف: أجمل ما فى الرواية أن هذا الشخص قابل شخصيات ووجوهًا مختلفة طوال هذه المرحلة، وكشف الكتاب بأسلوب رشيق عن شخصيات وظواهر شهدها المجتمع فى تلك الفترة، كان بعضها أصيلًا وبعضها الآخر مزيفًا.

كان بدوى خليفة، رحمه الله، واحدًا من المؤمنين بمبادئ ثورة يناير فى الحرية والكرامة، ولم يعتبر السياسة وظيفة أو مهنة، فقد كان الرجل متحققًا مهنيًّا وماديًّا، وكان يحلم بوطن أفضل لا أكثر ولا أقل، فدخل حزب العدل عقب يناير، وكان أحد قياداته ورموزه البارزة، وحافظ على نقائه وتواصله بكل الأطراف السياسية كوجه إصلاحى عاقل وكأستاذ جامعى وطبيب مرموق.

واستطرد: عرفت «بدوى» أثناء أحداث ثورة يناير، وظل قريبًا من العقل والقلب، وبقيت علاقتى مستمرة به نلتقى فى المقاهى وفى حزب العدل وفى الندوات المختلفة، وكان داعمًا لحملتى الانتخابية فى ٢٠١١ رغم أنه لم يكن من سكان الدائرة الانتخابية، كما كان من النادر أن تجد شخصًا مثله موجودًا فى مساحات متعددة، وكل مَن يعرفه يشيد به، فكان وسط الأطباء متميزًا، وبين السياسيين نموذجًا، وفى نشاطه الاجتماعي قدوة.

وفجأة ودون سابق إنذار، منذ ما يقرب من ٧ سنوات، ابتُلى بجلطة دماغية، وهو فى أوائل الأربعينيات من عمره، أثرت على حركته، وسافر للعلاج فى الخارج، واستمر فى علاج طبيعى فى الداخل، ومع ذلك ترشح فى انتخابات مجلس إدارة نادى الجزيرة، وفاز باكتساح.

أردف: قابلته بعد مرضه، وحضرت مناقشه كتابه، فى ندوة حضرها المئات، فلم تفارقه ابتسامته ولا نشاطه المهنى والأدبى والاجتماعى، فظل يذهب إلى عيادته حتى وقت قريب، وظل يتواصل معنا حتى العام الماضى.

بدوى خليفة نموذج نادر من النُّبل والإخلاص، فهو الطبيب، الأستاذ الجامعى المتميز فى عمله، السياسى الذى يبحث عن إصلاح البلد وليس عن مصالحه الشخصية، وهو الأديب الذى أدين له بعدم الكتابة عن روايته فى حياته، وفعلتها للأسف، ولكن بعد وفاته، وكان بيننا وعد بلقاء لم يتم.

واختتم الشوبكي: الله يرحمك يا «بدوى»، ويجمعنا بك على خير، وهو واحد من أخلص وأنقى شباب هذا البلد، ويجعل تفانيه فى عمله وآراءه الحرة ونزاهته فى ميزان حسناته.