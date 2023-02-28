الولايات المتحدة تعلن عن تقديم 126 مليون دولار مساعدات غذائية لكينيا

أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقديم أكثر من 126 مليون دولار كمساعدات غذائية إضافية لشعب كينيا حيث يترك الجفاف المستمر أكثر من أربعة ملايين شخص في قبضة أزمة جوع حادة ، مع توقع ارتفاع العدد إلى أكثر من خمسة ملايين بحلول يونيو.

يأتي هذا الإعلان بعد زيارة السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن للبلاد -وفق بيان على موقع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اليوم الثلاثاء.

وقال البيان إنه بعد فشل موسم الأمطار الخامس في القرن الأفريقي أصبح هطول الأمطار التراكمي في كينيا الآن أقل من 70 في المائة من متوسط ​​30 عامًا في معظم أنحاء البلاد مما أدى إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية. وتعاني المجتمعات في مقاطعات الأراضي القاحلة وشبه القاحلة في كينيا من أسوأ آثار الجفاف حيث يفقد المزارعون المحاصيل وملايين الماشية وتؤدي ندرة الموارد بشكل متزايد مثل المياه والغذاء والمراعي إلى توترات بين المجتمعات المحلية و أعمال عنف.

وستسمح المساعدات لشركاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتلبية الاحتياجات العاجلة لنحو 1.3 مليون شخص في جميع أنحاء كينيا. وستوفر الوكالة موادا غذائية طارئة مثل الذرة الرفيعة والذرة والبازلاء الصفراء والزيت النباتي للأسر التي تعيش في المناطق التي لا تعمل فيها الأسواق المحلية.

وبالإضافة إلى ذلك، في المناطق التي تعمل فيها الأسواق، سيقدم الشركاء المساعدة النقدية للأسر لشراء المواد الغذائية الأساسية والتي بدورها ستدعم الاقتصادات المحلية.

وستدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أيضًا برامج الوقاية من سوء تغذية الأطفال وعلاجه حيث يعاني أكثر من 970 ألف طفل في سن الخامسة أو أقل من سوء التغذية الحاد في جميع أنحاء البلاد.

وتثني الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على الشراكة القوية بين حكومة كينيا وإدارات المقاطعات وتلتزم بمواصلة الاستثمار في الانتعاش الاقتصادي والنمو في كينيا.