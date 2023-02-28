رئيس الفلبين يبدأ زيارة لماليزيا غدا الأربعاء

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يبدأ الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، غدا الأربعاء، زيارة لماليزيا تستغرق يومين يلتقي خلالها رئيس الوزراء أنور إبراهيم.

ونقلت وكالة أنباء الفلبين اليوم الثلاثاء، عن تشيلوى جرافيل، وزيرة الاتصالات قولها إن ماركوس وإبراهيم سوف يبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن القضايا الإقليمية والدولية.

وأضافت جرافيل إن ماركوس وإبراهيم سوف يبحثان خلال لقاء ثنائي قضايا مثل التعاون السياسي والأمنى والاقتصادي، فضلا عن الروابط بين الشعبين، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

وفي بيان منفصل، قالت وزارة الشؤون الخارجية الماليزية إن ماركوس وإبراهيم سوف يبحثان التعاون في مجال "الصناعة الحلال" والتعاون في الاقتصاد الرقمي.