 رئيس الفلبين يبدأ زيارة لماليزيا غدا الأربعاء - بوابة الشروق
الثلاثاء 28 فبراير 2023 10:45 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟
النتـائـج تصويت

رئيس الفلبين يبدأ زيارة لماليزيا غدا الأربعاء

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 28 فبراير 2023 - 10:29 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 فبراير 2023 - 10:29 ص

يبدأ الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، غدا الأربعاء، زيارة لماليزيا تستغرق يومين يلتقي خلالها رئيس الوزراء أنور إبراهيم.

ونقلت وكالة أنباء الفلبين اليوم الثلاثاء، عن تشيلوى جرافيل، وزيرة الاتصالات قولها إن ماركوس وإبراهيم سوف يبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن القضايا الإقليمية والدولية.

وأضافت جرافيل إن ماركوس وإبراهيم سوف يبحثان خلال لقاء ثنائي قضايا مثل التعاون السياسي والأمنى والاقتصادي، فضلا عن الروابط بين الشعبين، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

وفي بيان منفصل، قالت وزارة الشؤون الخارجية الماليزية إن ماركوس وإبراهيم سوف يبحثان التعاون في مجال "الصناعة الحلال" والتعاون في الاقتصاد الرقمي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك