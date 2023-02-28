 قرار بتعيين أعضاء مجلس هيئة تنشيط السياحة بالبحر الأحمر - بوابة الشروق
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قرار بتعيين أعضاء مجلس هيئة تنشيط السياحة بالبحر الأحمر

محمد نابليون
نشر في: الثلاثاء 28 فبراير 2023 - 12:04 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 فبراير 2023 - 12:04 م

أصدر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قراراً بتعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة البحر الأحمر.

وينص القرار على أن يعين في مجلس إدارة الهيئة لمدة سنتين، كلا من محمد علي الشاعر (ممثلاً عن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة)، وصلاح إبراهيم محمد على ممثلا عن غرفة العاديات والسلع السياحية)، وعلاء الدين طلعت أحمد ممثلا عن غرفة المنشآت الفندقية)، وخالد محمد محمود عبد الجليل ممثلاً) عن الغرفة التجارية بالمحافظة) تامر سمير عبد المجيد (من المهتمين بشئون السياحة بالمحافظة)، والسيد الأستاذ زهير يحيى خير الدين (من المهتمين بشئون السياحة بالمحافظة).


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