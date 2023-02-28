لاعب الداخلية: هدفي أمام الأهلي يتحدث عن نفسه

أكد رشيد أحمد، مهاجم فريق الداخلية، أنه كان سعيدا للغاية بتسجيله هدفا أمام الأهلي في الدوري المصري.

وقال رشيد خلال عبر قناة صدى البلد: "اتخذت قراري بالتسديد وانا استلم الكرة وسددتها في الشباك، وانا على مقاعد البدلاء كنت أفكر في أن أدخل أرض الملعب وأسجل هدفا.

وأكمل: "لم يحدث نقاش بيني وبين المدافعين، هذه الأهداف تتحدث عن نفسها مثل إبراهيموفيتش فهو يسجل والجماهير هي من تتحدث عن هدفه".

وتابع: "كان شهر صعب طويل لكني لم أفقد الثقة بنفسي في العودة من الإصابة، كنت أعلم أنني سأعود للمشاركة وتسجيل الأهداف".

وعن مباراة بيراميدز: "في نيجيريا نحب القتال، هذه هي أنواع المباريات التي أحبها وأريد تسجيل الأهداف فيها، لذلك أشارك وأنا سعيد وأتمنى أن أستمر في التسجيل".

وأضاف: "مرحلة المقاصة أصبحت في الماضي كنت أريد المشاركة لكني لم أحصل مع فرصة، عقدي مع فريق سيراميكا كليوباترا، لكن تركيزي الحالي منصب مع الداخلية وتحسين وضعه في ترتيب الدوري".

وأشار: "علاقتي مع علاء عبد العال ممتازة يعاملني مثلما يكون ولدي، قال لي أن ادخل واساعد الفريق بالهجوم والدفاع".

وأتم: "مثلي الأعلى في المهاجمين الثنائي زلاتان إبراهيموفيتش والظاهرة رونالدو".