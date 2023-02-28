ارتفاع وفيات مرض الكوليرا إلى 22 حالة في شمال غربي سوريا

أعلن الدفاع المدني، التابع للمعارضة السورية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أعداد ضحايا مرض الكوليرا في شمال غربي سوريا إلى 22 وفاة و568 مصابا، بحسب الجهات الطبية.

وقال الدفاع المدني، في منشور عبر حسابه بموقع "فيسبوك" اليوم، إن دمار البنية التحتية وخطوط المياه والصرف الصحي في الكثير من مناطق شمال غربي سوريا بعد الزلزال يزيد من احتمالية تفشي المرض.

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني تكثف أعمال الاستجابة الطارئة والإصحاح وخاصة في المناطق المتضررة بالزلزال، إضافة للتوعية للحد من انتشار الكوليرا بين المدنيين".

وأهاب بالأهالي الانتباه لمصادر مياه الشرب وغليها قبل شربها، والالتزام بإجراءات الوقاية.