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تراجع أرباح أكبر شركة كيماويات في العالم خلال الربع الأخير من 2022

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 28 فبراير 2023 - 10:42 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 فبراير 2023 - 10:42 ص

 

أعلنت شركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، أكبر منتج للكيماويات في العالم، تراجع أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وقالت الشركة المملوكة للدولة، إن أرباح الربع الأخير من العام الماضي تراجعت إلى 290 مليون ريال (77 مليون دولار)، وهي أقل أرباح ربع سنوية للشركة منذ ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد في منتصف 2020.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن ارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة في العالم أدى إلى تراجع الطلب على الكيماويات خلال النصف الثاني من العام الماضي، كما ساهم ارتفاع أسعار الطاقة ونفقات النقل في تراجع هامش أرباح الشركة.

وقالت سابك، في بيان، إن هوامش الأرباح مازالت تحت الضغط خلال النصف الأول من العام الحالي؛ بسبب تباطؤ الطلب، والقدرات الجديدة الإضافية في منتجاتنا الرئيسية.

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