الحكومة اليابانية تتبنى مشروع قانون لتمديد العمر الافتراضي للمفاعلات النووية

تبنت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يسمح بتشغيل المفاعلات النووية بعد عمرها الافتراضي الحالي البالغ 60 عاما.

ويتضمن مشروع القانون، الذي يهدف إلى تحقيق استقرار إمدادات الكهرباء ومجتمع خال من الكربون، تخفيف اللوائح الحالية التي تحد من العمر التشغيلي للمفاعلات النووية إلى 40 عاما من حيث المبدأ، والذي يمكن تمديده إلى 60 عاما، بحسب وكالة أنباء جيجي برس اليابانية.

وتم وضع اللوائح بعد الانهيار الثلاثي في محطة فوكوشيما للطاقة النووية في شمال شرق اليابان في مارس عام 2011.

ويمثل مشروع القانون تحولا جذريا في السياسة، وستكون كيفية التعامل مع مخاوف السلامة مسألة رئيسية في المداولات البرلمانية القادمة.

ويهدف مشروع القانون، الذي تمت الموافقة عليه في اجتماع لمجلس الوزراء الياباني، إلى مراجعة قانون أعمال الكهرباء، وقانون تنظيم المفاعلات النووية، وقانون التدابير الخاصة في مجال الطاقة المتجددة، وقانون إعادة معالجة الوقود النووي المستهلك، والقانون الأساسي للطاقة الذرية.