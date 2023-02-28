الخارجية القطرية: زيارة مدبولي للدوحة تعكس عمق العلاقات مع مصر

قال مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري "إن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى الدوحة تأتي في إطار تطوير العلاقات مع مصر الشقيقة"، منوها بأن توقيع العديد من الاتفاقيات بين الجانبين يعكس عمق هذه العلاقات وتنميتها.

وأكد الأنصاري - في الإحاطة الإعلامية الأسبوعية للخارجية القطرية، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا) - استعداد قطر التام لاستقبال شركائها من مختلف أنحاء العالم المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، والذي سيعقد في الدوحة خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس المقبل، مشددا على دعم بلاده للجهود الدولية في الدول الأقل نموا.