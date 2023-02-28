الصناعات الغذائية: مصر لديها مقومات جيدة لإحداث طفرة هائلة في مجال الاستثمار بالقطاع

شاركت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، في فعاليات الدورة الأولى من قمة القاهرة للصناعات الغذائية، والتي عقدت بعنوان: "نحو طريق النمو المستدام"، تحت رعاية وزراء التموين، والتجارة الداخلية، والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة.

وتحدث المدير التنفيذي للغرفة بالجلسة الثالثة للقمة، تحت عنوان: "محركات النمو لقطاع الصناعات الغذائية: الفرص والتحديات والمحفزات"، والتي أدارها الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية.

وأوضح الدكتور علاء عز، أن غرفة الصناعات الغذائية تعد أهم غرفة في اتحاد الصناعات نظرا لأهمية قطاع الصناعات الغذائية وارتباطها المباشر بالأمن الغذائي لـ1.4 مليون مواطن، مؤكدا أن غرفة الصناعات الغذائية هي الممثل الشرعي والقانوني لقطاع الصناعات الغذائية في مصر وتقوم بعمل متميز من خلال رعاية مصالح الأعضاء، وتقديم العديد من الخدمات الفنية المتنوعة.

وأكد البسيوني، أن الغرفة عملت خلال الفترة الماضية على حل الكثير من المشاكل، وتعرضت لكثير من التحديات التي واجهت القطاع مع بداية أزمة كورونا وقامت بجهود تنسيقية، وإنشاء غرفة عمليات بالتعاون مع مجلس الوزراء ووزارة التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة؛ لمنع حدوث أي نقص في معروض السلع الغذائية طوال الأزمة.

وأضاف البسيوني، أن توافق المصانع الغذائية مع متطلبات سلامة الغذاء من أهم المشروعات التي أعطتها الغرفة ومجلس إدارتها أولوية وبالتنسيق والتواصل المباشر والمستمر مع الهيئة، وتعمل الغرفه جاهدة على تعزيز قدرة المنشآت الغذائية وخاصة الصغيرة والمتوسطة من خلال الدعم الفني، وتوفير ادوات تمويل من خلال المؤسسات المصرفية كي تتمكن الشركات في الوفاء بمتطلبات الهيئة يضمن توفير منتج غذائي أمن وصحي وقابل للتصدير.

ونوه بأن من التحديات التي واجهتها الغرفة في نشر الوعي بسلامة الغذاء هو أن غالبية المصانع الغذائية من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وتمثل 95% من الأعضاء، مشيرا إلى أن الغرفة قامت بالشراكة مع الهيئة بعمل زيارات ميدانية للمصانع في شتي محافظات مصر من الإسكندرية إلى الصعيد للتعرف على احتياجاتها وتقديم الدعم الفني لتسريع انضمامها لمنظومة سلامة الغذاء.

وقال البسيوني: «الغرفة أخذت علي عاتقها تحدي جديد يتعلق بمتطلبات الاقتصاد الأخضر والتي باتت اليوم تشكل ضرورة لاستدامة نمو القطاع وزيادة الصادرات»، مضيفا أن الغرفة اشتركت مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو من خلال وسائل إدارة وترشيد استهلاك المياه والطاقة، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية والصناعية.

وأكد أن الغرفة تسعى لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمنظومة الاقتصاد غير الرسمي للانضمام في الاقتصاد الرسمي؛ نتيجة التأثير السلبي لهذه الكيانات غير الرسمية على الاقتصاد والمنافسة غير العادلة للشركات الرسمية.

وحول أهم توصيات الجلسة الثالثة من القمة، أكد المدير التنفيذي للغرفة، ضرورة تضافر الجهود لإعداد ملف كامل لجذب المستثمرين على المستوى المحلي والدولي، وتوضيح المقومات الحالية، والإصلاحات التي تمت في البيئة التشريعية، والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية بالطرق والموانئ والخدمات اللوجستية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة التي أعطت رسالة للمستثمرين وسياسة الدولة في التخارج من العديد من القطاعات وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص.

وشارك بالجلسة الثالثة من القمة القاهرة للصناعات الغذائية، المهندس هشام عرفات وزير النقل السابق، وكريم أبو غالي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، وكريم بركة العضو المنتدب لمجموعة صافولا للصناعات الغذائية، ونيلز تومسون الرئيس التنفيذي لمجموعة جهينة، والدكتورة إيمان حلمي، القائمة بأعمال رئيس الإدارة المركزية للفروع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.