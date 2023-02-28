قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الإسرائيلية ستواصل ما سماه "البناء" _في إشارة إلى الاستيطان_ في الضفة الغربية.



جاء ذلك خلال لقائه بنظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، خلال زيارته العاصمة الألمانية برلين، اليوم الثلاثاء، وفق صحيفة "هاآرتس" العبرية.



تصريح الوزير الإسرائيلي جاء ردا على تصريح نظيرته الألمانية، التي قالت إن بلادها أعربت عن رفضها لبناء السلطات الإسرائيلية المستوطنات، لكون ذلك لا يساعد على حل الدولتين ويعرقل السلام، موضحة أن "حل الدولتين" هو الأفضل ولكن لن يحدث سريعا.



يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صرح أمس الاثنين، بأن حكومة الاحتلال ستعمل على تقنين وضع المستوطنات التي لم يتم تقنينها لفترة طويلة.



ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو، قوله خلال كلمة له في الكنيست، إن "دولة الاحتلال" ستبني آلاف المنازل في المستوطنات كردّ على الهجمات الفلسطينية.