نشطاء يطالبون بتوحيد قواعد الدراجات الكهربائية في أوروبا

تتصاعد الدعوات من أجل توحيد قواعد قيادة الدراجات الكهربائية في أوروبا نظرا لتزايد أعداد حوادث الطرق التي تشمل مثل هذه المركبات.

وقال أنطونيو أفينوسو، رئيس مجلس سلامة النقل الأوروبي غير الحكومي، من بروكسل اليوم الثلاثاء، إنه "من الشائع الآن رؤية الدراجات الكهربائية في المدن الأوروبية، ولكن للأسف أصبح هناك أيضا في المستشفيات قائدي دراجات كهربائية مصابين بإصابات خطيرة".

يشار إلى أن الإطار القانوني بشأن الدراجات الكهربائية متناقض حاليا، وفقا لتقرير مشترك صادر عن مجلس سلامة النقل الأوروبي والمجلس الاستشاري البرلماني لسلامة النقل في لندن، وهي هيئة مشكلة من مشرعين بريطانيين يتعاملون مع قضايا سلامة الطرق.

وذكر التقرير، أن هناك حاجة إلى إجراءات موحدة للدراجات الكهربائية في أوروبا، مشيرا إلى الزيادة الحادة في الإصابات الخطيرة والوفيات الناجمة عن حوادث الدراجات الكهربائية.

وشهدت ألمانيا وحدها تسجيل حوالي 2100 حادث خلال عام 2020، مرتفعا إلى حوالي 5500 في 2021، ووفقا لبيانات برلمانية، فقد شهد العام الماضي إصابة حوالي 7600 شخص خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر، كما توفي 11 شخصا.

يذكر أن الحد الأدنى لسن قائدي الدراجات الكهربائية هو 14 عاما، ولا يشترط الحصول على ترخيص قيادة.

ويوصي واضعو التقرير بجعل إرتداء خوذات الحماية إلزاميا في أوروبا.

ويدعون أيضا إلى فرض حد أقصى للسرعة بـ 20 كيلومترا في الساعة، وهو ما تم إدخاله بالفعل في ألمانيا.

وعلاوة على ذلك، يجب ألا يجري السماح بالقيادة لمن هم دون سن 16 عاما أو الحد الأدنى من العمر الذي يتوافق مع الحد الأدنى لسن قيادة الدراجات النارية.

وينصح واضعو التقرير بفرض حظر على الركاب والقيادة على الأرصفة.

ويجب أيضا بشكل موازي فرض حظر على استخدام الهاتف المحمول أو القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات.