مسؤول أيرلندي: الحزب الديمقراطي الوحدوي يحتاج وقتا لدراسة الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي

قال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، إنه "من المنطقي" أن يحصل الحزب الديمقراطي الوحدوي الموالي لبريطانيا في أيرلندا الشمالية على وقت لدراسة الاتفاق الذي تم إبرامه بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وجاء تصريحات فارادكار بعد أن قال حزب شين فين الداعم للوحدة الأيرلندية إنه "لا يوجد مبرر" الآن لكي يستمر الحزب الديمقراطي الوحدوي، أكبر حزب وحدوي في أيرلندا الشمالية، في "مقاطعته المتهورة والضارة بالديمقراطية"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم الثلاثاء.

ومنذ انتخابات أيرلندا الشمالية في مايو الماضي، رفض الحزب الديمقراطي الوحدوي أن يشارك في البرلمان الإقليمي، أو السلطة التنفيذية احتجاجا على تنفيذ ما يسمى ببروتوكول أيرلندا الشمالية، وهو الاتفاق التجاري الخاص للمنطقة لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وخلال أسئلة القادة في برلمان دبلن، قالت ماري لو ماكدونالد رئيسة حزب شين فين، إنه يبدو أن "أوجه الحماية الضرورية" التي وفرها البروتوكول تم الإبقاء عليها في إطار عمل وندسور ووصلت إلى "نقطة تحول".

وأضافت: "تقع المسؤولية الآن بشكل كبير على عاتق الحزب الديمقراطي الوحدوي في الانضمام إلى الجميع في إنجاح السياسة".