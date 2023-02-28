 ئيس وزراء المجر عن طلبة المنح المصريين: جيل جديد سيحافظ على علاقاتنا المتينة - بوابة الشروق
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ئيس وزراء المجر عن طلبة المنح المصريين: جيل جديد سيحافظ على علاقاتنا المتينة

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 28 فبراير 2023 - 3:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 فبراير 2023 - 3:06 م

 

عبر رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، عن سعادة بلاده باستقبال الطلبة المصريين الذين يحصلون على منح للدراسة هناك.

وقال خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تستقبل سنويا 200 طالب من مصر.

وأضاف أن هؤلاء الطلبة سيمثلون الجيل الجديد الذي يواصل العلاقات المتينة مع مصر.

وتأتي زيارة رئيس وزراء المجر إلى القاهرة في إطار حرص مصر على تعميق وتوسيع نطاق تعاونها مع الدول التي تربطها بها علاقات جيدة أو الدول التي تشغل مكانا متناميا على خريطة العالم سياسيا واقتصاديا كما هو الحال بالنسبة إلى المجر التي انضمت خلال السنوات الأخيرة للاتحاد الأوروبي الذي يعد الشريك التجاري الأكبر لمصر.

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