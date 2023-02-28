 مى سليم: كنت محظوظة بالعمل مع محمد سعد - بوابة الشروق
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مى سليم: كنت محظوظة بالعمل مع محمد سعد

خالد حسام الدين
نشر في: الثلاثاء 28 فبراير 2023 - 9:00 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 فبراير 2023 - 9:00 ص

حلت الفنانات مي سليم وميس حمدان ودانا حمدان، ضيوفا برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى، المذاع على شاشة الحياة، وقالت مى سليم إن الشغل مع الأستاذ محمد سعد متعة، وهو كوميديان فظيع، وأنا كنت محظوظة بإنى اشتغلت معاه 3 أعمال فنية آخرها اللمبى فى الجاهلية وفيلم محمد حسين، وبيقف مع كل الناس على خشبة، المسرح بجد إنسان رائع.

وتابعت مي سليم: أنا فخورة والحمد لله بالعمل مع الزعيم عادل إمام والأستاذ حسين فهمى والأستاذ نور الشريف، ونفسي أوى أشتغل مع الأستاذ يحيى الفخرانى.

وعلى جانب آخر أشارت "ميس حمدان " إلى أن فيلم "عمر وسلمى" من العلامات الفارقة فى حياتها ووش الخير عليها وكان بدايتها الحقيقية، وشاركت أيضا بمسلسلات سعودية ولبنانية.

بينما أشارت دانا حمدان إلى أنها تتمنى تقديم سعاد حسنى فى سن الثلاثينات، وقالت: أعتقد أن هناك تشابها كبيرا بيننا، وأنا عملت فيديو على السوشيال ميديا بقلد فيه سعاد حسنى حقق مشاهدات كثيرة ونال استحسان الجميع.


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