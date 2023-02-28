رئيس إيني الإيطالية يحذر من احتمالات عودة زيادة أسعار الغاز الطبيعي

قال الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الإيطالية "إيني إس بي إيه" كلاوديو ديسكالزي، إن أمام أوروبا فترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام حتى تتمكن من الاستغناء عن الاعتماد على الغاز الطبيعي الروسي بشكل كامل، مشيرا إلى أن الأسعار ربما تعاود الارتفاع مجددا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وقال ديسكالزي إن أسعار الغاز تراجعت في الأشهر الأخيرة ، لكنها قد تعاود الارتفاع مرة أخرى "بمجرد البدء في إعادة ملء المستودعات الأوروبية".

وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الثلاثاء، أضاف ديسكالزي أن الوضع "سيستغرق من نحو سنتين إلى ثلاث سنوات حتى تتمكن أوروبا من استبدال الغاز الروسي بشكل كامل".

واستطرد ديسكالزي قائلاً، إن مجموع ما ستستورده أوروبا من روسيا هذا العام سيبلغ نحو 60 مليار متر مكعب أقل مما استوردته في عام 2022، و"التحدي الكبير الذي سيبدأ اعتبارا من مارس المقبل هو تمكنها من إيجاد الغاز الذي سيحل محله".