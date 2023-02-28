 الوكالة السورية: وصول سفينة مساعدات روسية إلى ميناء طرطوس لمتضرري الزلزال - بوابة الشروق
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الوكالة السورية: وصول سفينة مساعدات روسية إلى ميناء طرطوس لمتضرري الزلزال

وكالة الأنباء السورية
وكالة الأنباء السورية
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 28 فبراير 2023 - 12:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 فبراير 2023 - 12:49 م

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بوصول سفينة مساعدات روسية إلى ميناء طرطوس السوري لمتضرري الزلزال.

وذكرت "سانا" أن السفينة تضم 6 حاويات محملة بـ 52 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية لمتضرري الزلزال.


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