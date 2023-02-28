الوكالة السورية: وصول سفينة مساعدات روسية إلى ميناء طرطوس لمتضرري الزلزال

الأكثر قراءة
فيديو.. حلمي بكر نافيا شائعة عن ابنته: ريهام بتحبني حب فوق ما يتخيله بشر
لماذا سمي أول أحد في الصوم الكبير «أحد الطباشير»؟
هل يحق لمرتضى منصور العودة لرئاسة الزمالك بعد قضاء مدة حبسه؟.. وزارة الرياضة تجيب
سليمان وهدان: مرتضى منصور نُقل للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بوصول سفينة مساعدات روسية إلى ميناء طرطوس السوري لمتضرري الزلزال.
وذكرت "سانا" أن السفينة تضم 6 حاويات محملة بـ 52 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية لمتضرري الزلزال.