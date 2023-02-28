أفادت إدارة الكوارث التركية بوقوع هزة أرضية في قهرمان مرعش بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.



وتجاوز عدد القتلى جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا عتبة خمسين ألفاً، اليوم الثلاثاء.



وبلغ عدد القتلى في سوريا وحدها 5951 شخصاً، في حصيلة شبه نهائية استندت إلى مطابقة إحصاءات وثقتها جهات عدة.



وأحصت الهيئة العامة التركية لإدارة الكوارث «آفاد» مقتل 44,374 شخصاً في تركيا.



وضرب الزلزال، الذي بلغت شدته 7.8 درجة على مقياس ريختر، مناطق واسعة في تركيا وسوريا فجر السادس من فبراير الجاري.



وقالت السلطات التركية إن نحو 20 مليون شخص تأثروا بالزلزال. وفي سوريا، قدرت الأمم المتحدة أن يتأثر أكثر من 8 ملايين شخص.