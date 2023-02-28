موسكو: بعض أعضاء مجلس الأمن يتساهلون مع الإرهابيين في إدلب

قال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إن بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي يتساهلون مع الإرهابيين الذين يعرقلون نقل المساعدات الإنسانية في إدلب بشمال سوريا.

وأضاف بوليانسكي - خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حسبما افادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الثلاثاء - إنه "خلال الأسبوعين بعد المأساة لم يتسن إرسال أي قافلة مساعدات إنسانية عبر خط التماس بسبب العرقلة السافرة من جانب إرهابيي "هيئة تحرير الشام"، على الرغم من أنه نظرا للوضع الميداني والإمكانيات اللوجستية والبنية التحتية للنقل، يعتبر نقل المساعدات الإنسانية من دمشق إلى شمال غربي سوريا أمرا مطلوبا للغاية".

وأشار بوليانسكي إلى أن "بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي، الذين يحاولون اتهامنا بأننا لا نعمل أي شيء من أجل إعادة إعمار سوريا، لأننا لا نعمل عبر آليات الأمم المتحدة"، مضيفا أن روسيا قد قدمت إحصاءات لما تعمله في هذا المجال عبر القنوات الثنائية، لكن هؤلاء الأعضاء يتعمدون تجاهل ذلك.

ودعا الدبلوماسي الروسي الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى إرسال الأسمدة الروسية إلى سوريا، الأمر الذي تعرقله العقوبات الأمريكية.