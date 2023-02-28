تايلاند تستضيف مناورات كوبرا جولد العسكرية بأكبر حضور أمريكي منذ 10 أعوام

أطلقت تايلاند مناورات عسكرية دولية، بأكبر حضور أمريكي منذ نحو 10 أعوام، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى تعزيز علاقاتها مع شريك أمني رئيسي، بينما تتزايد المنافسة الجيوسياسية العالمية مع بكين.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن مناورات "كوبرا جولد" العسكرية فى تايلاند، التى تستمر من 28 فبراير وحتى العاشر من مارس المقبل، تعتبر أكبر مناورة عسكرية مشتركة فى البر الرئيسى الآسيوي، بمشاركة 30 دولة.

وكان قد تم إطلاق المناورات لأول مرة منذ أكثر من أربعة عقود، وتم اعتبارها هذا العام بمثابة عودة إلى التدريبات واسعة النطاق، بعد تفشي جائحة فيروس كورونا حول العالم.

ومن جهته، قال مبعوث الولايات المتحدة إلى تايلاند، روبرت جوديك، إن هناك أكثر من 6000 جندي أمريكي سوف يشاركون في المناورات الحربية الأكبر منذ عقد من الزمان.