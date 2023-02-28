اليمين الإسباني المتطرف يدعو إلى تصويت بحجب الثقة عن الحكومة

دعا حزب فوكس اليميني المتطرف في إسبانيا إلى إجراء تصويت بحجب الثقة عن الحكومة اليسارية، في محاولة للإطاحة برئيس الوزراء بيدرو سانشيز، إلا أنه من غير المرجح أن ينجح في هذه المحاولة.

وقال سانتياجو أباسكال، رئيس حزب فوكس، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين بعد تسجيل الاقتراح في البرلمان "هذه أسوأ حكومة في تاريخنا. ويقول المنتقدون إن هذا المقترح ليس لديه ما يكفي من الأصوات، ولكن ما نريده هو إلقاء الضوء على الطبيعة الحقيقية لهذه الحكومة".

وأكد أن حزبه لا يستطع أن يقف مكتوف الأيدى ويشاهد حكومة سانشير وهي تدمر الدولة الإسبانية.

وعلى الرغم من أن حزب فوكس هو ثالث أقوى حزب سياسي في البرلمان الذي سيجري فيه التصويت على الثقة، ويمتلك 52 مقعدا من بين 350 مقعدا، فمن المتوقع أن يفشل التصويت للمرة الثانية. وكانت المحاولة السابقة لحجب الثقة ضد سانشيز قد باءت بالفشل في 2020. ولم يعلن أي حزب آخر عن دعمه لمبادرة فوكس.

كما يتهم حزب فوكس سانشير "بالترويج للهجرة غير الشرعية" والتعاون مع الأحزاب الانفصالية في إقليم كتالونيا والباسك.

وحتى إذا كان من المرجح بشدة فشل التصويت الذي لم يتحدد موعد له بعد، فأنه يلقي الضوء على الاستقطاب في السياسة الإسبانية قبل الانتخابات البلدية والإقليمية في أيار/مايو وتصويت عام في وقت لاحق من العام الجاري ،من المتوقع على نطاق واسع أن يخوضه سانشيز لفترة ولاية ثانية.