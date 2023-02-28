استطلاع: 37% من اللاجئين الأوكرانيين في التشيك يعتزمون العودة لموطنهم بعد انتهاء الحرب

خلص استطلاع أجرته وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية إلى أن 37% من اللاجئين الأوكرانيين في التشيك منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا، يعتزمون العودة لوطنهم بعد انتهاء الحرب.

وذكر موقع راديو براغ إنترناشونال الإلكتروني أن الاستطلاع أظهر أن نحو نفس النسبة تقريبا يريدون الاستقرار بصورة دائمة في التشيك، على أن يسافروا إلى أوكرانيا بصورة منتظمة، في حين أعرب خمس من شملهم الاستطلاع عن ترددهم بشأن خططهم في المستقبل.

ويذكر أن 45% من المشاركين في الاستطلاع كانوا يعملون وقت إجرائه. وقد شمل الاستطلاع 14 ألفا و500 لاجئ أوكراني في التشيك.