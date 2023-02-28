عمال شركة بوش لصناعة مكونات السيارات يخشون شطب الوظائف في ألمانيا

يخشى العمال في عدة مواقع إنتاجية ألمانية تابعة لشركة صناعة مكونات السيارات بوش، من القلق المتزايد من قيام الشركة بشطب الكثير من الوظائف نتيجة تحول صناعة السيارات نحو المركبات الكهربائية.

وطالب فرانك سيل رئيس المجلس المركزي لعمال قطاع مكونات السيارات، بالتزام واضح من الإدارة بالمحافظة على الوظائف الصناعية للشركة في ألمانيا.

وبحسب سيل، فإن 17 ألف عامل في تسعة مواقع تابعة لشركة بوش في ولايات بافاريا وبادن فوتيمبرج وساكسونيا السفلى وتورينجيا وسارلاند، شاركوا في اجتماع غير مخطط اليوم الثلاثاء، لمناقشة الموضوع.

وأشار سيل إلى ان ما بين 70 و80% من حوالي 27 ألف عامل في الشركة يعملون بشكل أو بآخر في قطاعات مرتبطة بإنتاج محركات الاحتراق الداخلي المقرر وقف استخدامها في إنتاج سيارات جديدة بالاتحاد الأوروبي اعتبارا من 2035.

وأضاف أن الكثير من الشركات قطعت شوطا طويلا في التحول نحو السيارات الكهربائية، لكن مجلس عمال بوش يصعد الموضوع لأنهم أصبحوا أكثر قلقا، مضيفا: "نريد التوصل إلى اتفاق كبير من أجل المستقبل".

ويأتي تحرك العمال بسبب رغبة إدارة بوش في نقل إنتاج مكونات للسيارات الكهربائية إلى جمهورية التشيك دون عمال ألمانيا: "رغم أنها قادرة على مناقشة الأمر".

في الوقت نفسه، قالت الشركة إن المصنع الرئيسي لإنتاج مكونات المركبات الكهربائية في أوروبا سيظل في ألمانيا بمنطقة هيلدشايم في حين سيكون المصنع الثاني في يهالفا بجمهورية التشيك، دون أن تتأثر الوظائف الموجودة في ألمانيا بهذا المشروع.