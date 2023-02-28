محكمة روسية تغرم ويكيبيديا 26 ألف دولار بسبب مقالات عن وحدات عسكرية

فرضت محكمة في موسكو غرامة قدرها مليونا روبل (26600 دولار) على مؤسسة ويكيميديا التي تدير عدة مواقع عالمية من بينها موقع "ويكيبيديا" لرفضها إزالة مقالات تخص ثلاث وحدات عسكرية روسية، حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الثلاثاء.

وقالت المحكمة: "رأينا مؤسسة ويكيميديا باعتبارها مسؤولة بموجب الجزء 2 من المادة 13.41 من القانون الروسي للجرائم الإدارية (عدم إزالة المعلومات المحظورة) وتنص على عقوبة في شكل غرامة مجموعها مليوني روبل".

ووفقًا لجدول القضية، جاء قرار المحكمة بسبب رفض مديري "ويكيبيديا" إزالة مقالات حول ثلاثة ألوية روسية ومواد حول العمليات القتالية في أوكرانيا.