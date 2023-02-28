بريطانيا: وفاة مريض كل 23 دقيقة بسبب قوائم الانتظار الطويلة في طوارئ المستشفيات

أفاد إحصاء بريطاني رسمي، بأن إنجلترا تشهد وفاة مريض كل 23 دقيقة، بسبب قوائم الانتظار الطويلة في أقسام الطوارئ بالمستشفيات.

ونقلت صحيفة "جارديان" البريطانية، عن الكلية الملكية لطب الطوارئ في بريطانيا "آر سي إي إم"، تأكيدها وفاة أكثر من 23 ألف شخص خلال عام 2022 بعد قضاء ما لا يقل عن 12 ساعة في انتظار الرعاية أو الحصول على السرير.

وقالت الإحصائية إن هذا الرقم يعادل تقريبًا واحدًا كل 23 دقيقة، و63 شخصا كل يوم، و442 في الأسبوع، و1917 كل شهر.

ذكرت الكلية أنّ النتائج التي توصلت إليها، رغم أنها "صادمة"، فإنها لم تكن "مفاجئة" وتعكس حقيقة أن أقسام الطوارئ غالبًا ما تكون مكتظة وغير قادرة على العثور على سرير للمرضى في المستشفى.

من جهتها، قالت روزي كوبر، المتحدثة الصحية باسم حزب الديمقراطيين الليبراليين، إن المرضى يموتون الآن بأعداد كبيرة بسبب ما سمته "إهمال" الحكومات المحافظة المتعاقبة لنظام الخدمات الصحية الوطنية.

وأضافت أن الأرواح التي فقدت بسبب هذا الأمر تشكل "كارثة وطنية".

وأوضحت الكلية الملكية للطب أنه منذ سبتمبر الماضي، كان هناك تحذير من حدوث ما يصل إلى 500 حالة وفاة كل أسبوع في أقسام الطوارئ، في إنجلترا لأن العديد من المرضى قضوا وقتًا طويلاً هناك، وهو ادعاء تنفيه هيئة الخدمات الصحية الوطنية (إن إتش إس).

واستندت الكلية الملكية سابقًا في ادعائها إلى أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية التي تظهر أنها كانت تسجل 500 "وفاة زائدة" في الأسبوع لا يمكنها تفسيرها.

يشار إلى أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية، نفت صحة هذه الأرقام، لكنها لم تشر إلى عدد الوفيات، مؤكدة على لسان متحدث باسمها أن عزو الوفيات إلى شيء واحد محدد، وهو الانتظار في قوائم طويلة، لن يعطي صورة كاملة.