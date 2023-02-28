استئناف الرحلات الجوية من مطاري كولونيا ودوسلدورف بعد إضراب استمر ليوم واحد

استؤنفت الرحلات الجوية في مطاري كولونيا/ بون ودوسلدورف، أكبر مطارين بولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية، اليوم الثلاثاء، إثر إنهاء العاملين الإضراب عن العمل الذي استمر لمدة 24 ساعة بشأن الأجور.

وأعلن المتحدث باسم نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات، بيتر بوديكر، انتهاء الإضراب في مطار دوسلدورف نحو الساعة الثالثة صباح اليوم الثلاثاء "0200 بتوقيت جرينتش".

ولم يتوقع بوديكر فرض أي قيود أخرى على الركاب.

وقال المتحدث، إن العاملين في مطار كولونيا/ بون استأنفوا العمل في الساعة السادسة صباح اليوم الثلاثاء، وأضاف أنه قد يكون هناك تأخير أثناء إنهاء الأعمال المتراكمة.

وتم إلغاء كل رحلات الطيران تقريبا في المطارين أمس الإثنين، بسبب الإضراب الذي استمر ليوم واحد والذي دعت إليه نقابتا "فيردي" و"كومبا".

وتم تسيير رحلتين فقط، من وإلى فيينا، من أصل 136 رحلة مغادرة ووصول كان مخططا لها في مطار كولونيا/بون.

وكان من المتوقع، لولا حدوث الإضراب، أن يصل عدد الركاب في المطار إلى نحو 15 ألف أمس الإثنين.

وتلك الإضرابات هي جزء من حالات إضراب عام أكبر وسط مفاوضات للعاملين في القطاع العام على المستويين الاتحادي والمحلي، بالإضافة إلى مفاوضات العاملين في أمن الطيران على مستوى كل ألمانيا.

وتطالب النقابتان بزيادة في الأجور قدرها 10.5%، أو 500 يورو على الأقل شهريا.