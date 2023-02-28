وزير الخارجية العراقي يلتقي رئيس البرلمان العربي

التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وزير، رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي.. حيث أكد أهمية الدور الذي يقوم به البرلمان العربي في خدمة مصالح الشعب العربي.

وذكر بيان صدر عن البرلمان العربي اليوم الثلاثاء أن الوزير العراقي شدد على أهمية دور البرلمانيين العرب في نقل الصورة الحقيقية عن العراق، والجهود التي يبذلها في مجال الأمن والتنمية، وتعزيز علاقاته مع محيطه العربي.

من جهته، أكد رئيس البرلمان العربي الدور الكبير الذي ينتظره الشعب العربي من العراق في دعم منظومة العمل العربي المشترك، وعودته إلى مكانته التاريخية المعهودة، ودوره الفاعل على المستويات العربية والإقليمية والدولية.

واعتبر أن ما تحقق من نجاحات وإنجازات في العراق على أيدي أبنائه، تعكسه حالة الأمن والاستقرار التي يشهدها، وأنه يسير بخطى ثابتة في مسيرة البناء والتنمية.