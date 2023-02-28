حملة تطعيم في المدارس الفرنسية ضد فيروس الورم الحليمي البشري

تقرر حصول الطلبة في فرنسا على تطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في المدارس اعتبارا من الخريف المقبل.



وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء، أنه ستكون هناك حملة تطعيم للطلبة الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما و13 عاما مع بدء العام الدراسي الجديد، حسبما أفادت وسائل الإعلام الفرنسية.



وذكر الموقع الإلكتروني لإذاعة "فرانس إنفو" أن التطعيمات ستكون اختيارية.



وهناك مجموعة من فيروسات الورم الحليمي البشري التي تنتقل من خلال الاتصال الجنسي. وإذا كان جهاز المناعة سليما، فهو يكافح الفيروسات بنجاح، أمام إذا فشل في ذلك يمكن أن يصاب البعض بمرض السرطان إثر إصابته بالعدوى.



ويقول المعهد الوطني للسرطان في فرنسا إن نحو 4600 امرأة و1800 رجل يصابون بالفيروس في البلاد كل عام.