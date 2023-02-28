إعلام تونسي: التحفظ على وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر لشبهات فساد

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أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الثلاثاء، بأن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تونس، أمرت بالتحفظ على وزير البيئة الأسبق، رياض المؤخر.

وجاء قرار التحفظ على المؤخر بناءا على محضر يتعلق بشبهات فساد مالي وإداري، منسوب إليه، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.

وفي شهر فبراير الجاري، ألقت قوات الأمن التونسية القبض على وزير العدل التونسي السابق والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية.

وألقت قوات الأمن التونسية القبض على البحيري بعد مداهمة منزله، دون إيضاح أسباب الإيقاف.

وكما قبضت قوات الأمن على مدير "إذاعة موزاييك" نور الدين بوطار.