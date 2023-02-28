سول: اتهام مسئولين سابقين بالتورط في قضية ترحيل صيادين إلى كوريا الشمالية

وجه مكتب الادعاء العام في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، الاتهام إلى 4 مسئولين سابقين، بينهم وزراء بحكومة الرئيس السابق مون جاي-إن للاشتباه في تورطهم في ترحيل صيادين من كوريا الشمالية بالقوة عام 2019، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن مسئولين بالمكتب.

وشمل الاتهام كلً من وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي السابق تشونج إيوي يونج، ورئيس هيئة موظفي الرئاسة السابق نوه يونج-مين، والرئيس السابق لوكالة المخابرات الوطنية سوه هون، ووزير الوحدة السابق كيم يون-تشول.

وقال المسئولون إن مكتب الادعاء العام بمنطقة سول المركزية، وجه إليهم الاتهام فقط دون احتجازهم على ذمة الاتهامات التي شملت أيضا استغلالهم سلطاتهم وفقا لقانون وكالة المخابرات الوطنية بشأن قضية ترحيل الصيادين.

وكانت حكومة مون أعادت في نوفمبر عام 2019، صيادين اثنين تم أسرهما قرب الحدود البحرية الشرقية بين الكوريتين، وزعمت أنهما اعترفا بقتل طاقم قاربهما المكون من 16 شخصا.

ويدور الاتهام حول الاشتباه في أن المتهمين الأربعة مارسوا الضغط على مسئولين بالوكالات الحكومية المعنية لترحيل الصيادين رغم إعرابهما عن رغبتهما في الانشقاق إلى كوريا الجنوبية.