إضراب العاملين في «بي بي سي» بسبب الخلاف حول البرامج الإذاعية المحلية

صوت صحفيو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "بأغلبية ساحقة" لصالح الإضراب عن العمل في نزاع حول التغييرات المخطط لها على البرامج الإذاعية المحلية.

وقررت (بي بي سي) في أكتوبر الماضي أن تشارك محطات الإذاعة المحلية المزيد من المحتوى وتبث برامج أقل في مناطق التغطية والتي ستشهد تقييد البرامج المحلية قبل الساعة الثانية مساءً وبرامج بعد الظهر في جميع أنحاء إنجلترا المشتركة بين 39 محطة إذاعية محلية، بحسب صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية اليوم الثلاثاء.

وحذر الاتحاد الوطني للصحفيين في وقت سابق من أن المقترحات ستؤدي إلى فقدان الوظائف، وقال إن أعضاءه العاملين في (بي بي سي إنجلترا) أيدوا الإضراب، حيث صوت 83٪ لصالح الإضراب.