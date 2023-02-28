متعب يهدد: لن أصمت على هذا الكلام

شن عماد متعب، نجم الكرة المصرية السابق، هجومًا عنيفًا على كل من يحاول تشويه ِصورته أمام جماهير النادي الأهلي.

ورد متعب على تغريدة تحمل تصريحات مزيفة له منقولة على احدى الصفحات الجماهيرية التي تنتمي للنادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وكتب متعب ردا على التصريحات المزيفة التي أشارت قوله بأن لجنة التعاقدات في النادي الأهلي مسئولة عن عدم توفير بديل جيد للنجم التونسي علي معلول.

وقال متعب على تويتر:" للمرة المليون، أعلم من يفعل ذلك ويريد تشويه صورتي مع اللاعبين والجمهور ومجلس الإدارة، لن أصمت على هذا الكلام".

جدير بالذكر أن عماد متعب يتولى حاليا منصب نائب رئيس رابطة الأندية المحترفة المصرية بترشيح من النادي الأهلي.