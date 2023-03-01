رئيس نتفليكس يرفض دعوة مشغلي شبكات أوروبية لفرض رسوم

رفض جريج بيترز الرئيس المشارك لشركة نتفليكس دعوة مشغلي شبكات أوروبية إلى فرض رسوم على الخدمات الإلكترونية الكبيرة.



وقال بيترز، اليوم الثلاثاء، في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في مدينة برشلونة الإسبانية، إن فرض الرسوم سيقلل الاستثمار في المحتوى ويجعل عقود الإنترنت أقل جاذبية ويضر المستهلكين في نهاية الأمر.



كما أكد الرئيس التنفيذي، الذي تم تعيينه مؤخرا لعملاق بث الفيديو، أن تكاليف تشغيل الشبكة ظلت كما هي في الأعوام الماضية على الرغم من الزيادة الحادة في أحجام البيانات.



وأعرب مشغلو الشبكات الأوروبية عن رغبتهم في فرض رسوم على المنصات التي لديها حجم بيانات كبير لعدة سنوات.



ويمنح الإطلاق الجديد لمشاروات الاتحاد الأوروبي حول هذه القضية الأمل لصناعة الاتصالات لتحقيق هدفها.



وفي برشلونة، تردد أن أكبر خمس خدمات إلكترونية تشكل نحو 55% من حركة البيانات، وهذا يكلف مشغلي الشبكات الأوروبية نحو 15 مليار دولار في العام.