وسائل إعلام سودانية: نقل البشير إلى العناية المركزة في حالة خطرة

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أفادت وسائل إعلام سودانية، اليوم الثلاثاء، بنقل الرئيس السابق عمر البشير إلى العناية المركزة في حالة خطرة.

وذكرت صحيفة "التيار" السودانية عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم، أنه تم إدخال البشير العناية المكثفة، حيث وصفت حالته بـ"الخطيرة"، مشيرة إلى أن شقيق البشير طلب زيارته والمحكمة قبلت ذلك.

ولفتت إلى أن محامي البشير عبدالرحمن خليفة أبلغ المحكمة اليوم بذلك.

ويحاكم البشير ونائبيه علي عثمان محمد طه وبكري حسن صالح وقادة بارزين بنظامه منذ 21 يوليو 2020 بتهمة تقويض النظام الدستوري التي تصل عقوبتها حد الإعدام.

ولا يزال البشير رهن الاحتجاز في بلاده بعد الإطاحة به من السلطة في عام 2019.