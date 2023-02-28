أطفال أتوبيس الفن الجميل في زيارة لمجمع الأديان

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، رحلة لتلاميذ مدرسة نوال عامر المشتركة؛ لزيارة مجمع الأديان، ضمن الفعاليات المشتركة مع مديريات التربية والتعليم، والتي يتم تنفيذها من خلال مشروع "أتوبيس الفن الجميل".

وجاءت الزيارة، ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، والإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن.

وتضمنت ورشة فنية؛ للتعرف على بعض رموز الفن القبطي، والفن الإسلامي، وتنفيذها بالورق الكانسون الأبيض والألوان الفلوماستر وألوان الشمع، نفذتها مع الأطفال سارة علي، حيث تهدف الزيارات للتوعية والتثقيف بمعالم مصر عبر تاريخها الممتد.