نقل شاب بلا مأوي إلى دار رعاية الكبار في منوف بالمنوفية

كلف إمام فوزي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية، فريق التدخل السريع ببحث استغاثة عاجلة تتضمن وجود شاب في العقد الثالث من العمر بدون مأوى، ومصاب ببتر في اليد اليمنى، وجلطه وتسمم بالقدم اليسرى.



وتوجه فريق التدخل السريع لإنقاذ الشاب، وتبين وجوده بلا مأوى أسفل عقار سكني تحت الإنشاء، ويتلقى بعض المساعدات من الأهالي "غذاء وملبس"، ولا يستطيع الحركة نتيجة حالته الصحية.



وتم نقل الشاب إلى مستشفى الجامعة بشبين الكوم؛ لتلقى العلاج اللازم وبحث حالته الصحية، وذلك بالتنسيق مع المجتمع المدني.



كما تم إجراء التحاليل اللازمة له، فضلًا عن نقله وإيداعه دار كبار بلا مأوى بمدينة منوف.



فيما قدمت إدارة الدار الرعاية الاجتماعية للشاب، بالإضافة إلى الكشف الطبي عليه مرة أخرى بمستشفى منوف العام، وجارٍ عرضه على طبيب استشاري أوعية دموية للوقوف على حالة قدمه اليسرى.