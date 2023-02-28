مسئولة أوروبية تدعو لرفع قيود إسرائيل على سفر مرضى غزة

دعت نائب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين ماريا فيلاسكو، اليوم الثلاثاء، إلى رفع قيود إسرائيل على سفر مرضى قطاع غزة واحترام حقهم في تلقى العلاج اللازم.

وقالت فيلاسكو للصحفيين على هامش مشاركتها في مؤتمر محلي بحث الحق في الصحة في غزة، إن حصار إسرائيل وقيود السفر "تخلق مشكلة حقيقية للمرضى من سكان القطاع الذين يعانون من حالات صعبة".

وأضافت أنه من غير المقبول أن تتأخر الخدمات الصحية لمرضى سكان غزة من الحصار الإسرائيلي واستمرار منع المرضى من السفر لتلقي العلاج خارج القطاع في ظل وجود عدد كبير من الحالات يتعذر عليهم الانتقال إلى الضفة الغربية وشرق القدس.

وأكدت فيلاسكو على موقف الاتحاد الأوروبي بأن الخدمات الصحية هي حق ثابت من حقوق الإنسان يجب حمايتها، مشيرة إلى دعهم القطاع الصحي في غزة من خلال تقديم المساعدات اللازمة عبر المؤسسات الأهلية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وبحسب وزارة الصحة في غزة توفى 9 فلسطينيين بينهم 3 أطفال عام 2022 بسبب رفض السلطات الإسرائيلية منحهم التصاريح اللازمة لتلقي العلاج خارج قطاع غزة سواء في الضفة الغربية أو شرق القدس.

فضلا عن ذلك تشتكي الوزارة من منع السلطات الإسرائيلية إدخال 21 جهاز أشعة تشخيصية وقطع الغيار اللازمة لإصلاح 87 جهازا طبيا إلى مستشفيات قطاع غزة بدعوى احتمال استخدامها المزدوج.

وتفرض إسرائيل حصارا على قطاع غزة الذي يقطنه ما يزيد عن مليوني نسمة منذ سيطرة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على الأوضاع فيه بالقوة منتصف عام 2007 وتعتبر القطاع "كيانا معاديا".