تونس واليابان تنظمان دورة للتصرف في النفايات الصلبة في المدن الافريقية

أعلن مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة عن تنظيم الدورة الأولى في مجال التصرف في النفايات الصلبة في المدن الافريقية، وذلك في اطار برنامج التعاون الثلاثي مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، الموجه البلدان الإفريقية الناطقة باللغة الفرنسية.

وأوضح مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة - وفقا لما بثته وكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات" اليوم " الإثنين"- أن هذه الدورة التدريبية، التي انطلقت، اليوم "الاثنين" وتستمر حتى 10 مارس ، تهدف إلى تعزيز إمكانيات المستفيدين منها في مجال التصرف في النفايات الصلبة وتبادل الخبرات بخصوص التقنيات الجديدة المستعملة في المجال، اضافة الى تمكينهم من القيام بزيارات ميدانية في العديد من المدن التونسية.

ويشارك فيها ممثلو نحو 12 بلدا إفريقيا ناطقا باللغة الفرنسية ومن ضمنها السنغال والجزائر والبينين والبورندي والكامرون والكوت ديفوار وجزر القمر وغينيا كوناكري وموريتانيا والنيجر.

وستمنح الدورة الفرصة للمشاركين الأفارقة فرصة اعتماد الممارسات الجيدة والدروس المستخلصة في مجال التصرف المستدام في النفايات من خلال التجربة التونسية، فضلاً عن تدعيم قدرات الدول المعنية على تطوير عملية الصرف الصحي والحفاظ على البيئة وتعزيز تبادل المعرفة خاصة عبر منصة المدن النظيفة الإفريقية.

ويعتبر برنامج التعاون الثلاثي، الذي تم ارساؤه في اطار التعاون بين تونس واليابان للمساهمة في تنمية البلدان الإفريقية، أحد نتائج ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا (تيكاد 8)، التي احتضنتها تونس في 27 و28 أغسطس 2022 بمشاركة عدد كبير من القادة الأفارقة،و تعهدت اليابان خلال هذه الندوة بتمويل المبادرات الرامية إلى مساعدة بلدان القارة على مواجهة الأزمات والتحديات