الولايات المتحدة: مساعدات بأكثر من 444 مليون دولار لليمين

أعلن وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، عن مساعدات بأكثر من 444 مليون دولار لشعب اليمن.

وقال بليكنكن في بيان - على موقع وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء- إنه بصفتنا أحد أكبر الجهات المانحة، فإن هذا يرفع إجمالي حجم الاستجابة الإنسانية في اليمن إلى أكثر من 5.4 مليار دولار منذ بدء النزاع ، ولا يزال التزام الولايات المتحدة بالتخفيف من معاناة الملايين من أسوأ أزمة إنسانية في العالم في اليمن ثابتا.

وأضاف أن المساعدات الإنسانية الإضافية ستكون من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومكتب السكان واللاجئين والهجرة والتي ستمكن شركائنا في اليمن من تقديم المساعدات المنقذة للحياة إلى الفئات الأكثر ضعفًا في اليمن.

وأشار إلى أنه حتى الآن مكّن دعم الولايات المتحدة بالإضافة إلى الهدوء النسبي بسبب الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة، 2.2 مليون يمني من تجنب معاناة انعدام الأمن الغذائي الحاد وتجنب عشرات الآلاف الآخرين من الانزلاق إلى ظروف مستوى المجاعة.

وأوضح أنه في حين أن تعهدات اليوم مهمة إلا أن هناك حاجة إلى المزيد. وحث بلينكن جميع المانحين على التبرع بسخاء للمساعدة في جمع 4.3 مليار دولار سوف تحتاجها الأمم المتحدة لتقديم المساعدة الإنسانية لليمنيين.

ويحتاج ثلثا سكان اليمن - 21.6 مليون طفل وامرأة ورجل - إلى مساعدات حيوية. ففي العام الماضي، أجبرت فجوات التمويل الأمم المتحدة على تقليص أكثر من نصف برامجها المنقذة للحياة، بما في ذلك المساعدات الغذائية الطارئة. وهذا يعني الجوع الشديد أو المجاعة التي تهدد الحياة لأكثر من مليوني طفل يعانون من سوء التغذية المميت.

واستطرد قائلا إنه ينبغي استكمال المساعدة الإنسانية بالدعم الاقتصادي والإنمائي. فلقد دفعت أكثر من ثماني سنوات من الصراع بالاقتصاد والمؤسسات اليمنية إلى حافة الهاوية. ولقد تُركت العائلات غير قادرة على شراء السلع الأساسية أو إعالة أطفالها أو الحصول على الرعاية الصحية. وتواصل الولايات المتحدة جهودها للمساعدة في استقرار الاقتصاد اليمني واستعادة الخدمات الأساسية وسبل العيش.

وخلص بالقول إنه على الرغم من الظروف الإنسانية الصعبة، هناك بصيص أمل حيث يشهد اليمن أفضل فرص السلام منذ سنوات. وبناءً على الزخم الناتج عن الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة، أصبح لدى الأطراف الآن فرصة لإنهاء هذه الحرب. ويجب على المجتمع الدولي أن يفعل كل ما في وسعه للمساعدة - بما في ذلك من خلال الدعم القوي للاستجابة الإنسانية في اليمن - لبناء المزيد من الزخم الإيجابي وضمان أن يرى اليمنيون الفوائد الملموسة التي يمكن أن يجلبها السلام.



