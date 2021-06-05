الولايات المتحدة وآيسلندا تبحثان تعميق العلاقات الثنائية

بحثت نائبة وكيل وزارة الدفاع للسياسة الأمريكية ، مارا كارلين، أثناء لقائها مع سفير آيسلندا لدى الولايات المتحدة بيرجديس إليرتسدوتير ونائب رئيس البعثة والملحق العسكري الآيسلندي ديفيتش سيجوروسون الزخم المتزايد لتعميق العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وأيسلندا.

وأناقش الجانبان بمبني النتاجون تعزيز الأمن في شمال الأطلسي والمساهمات الأيسلندية لدعم الشعب الأوكراني الذي يعاني من أهوال الحرب التي شنتها روسيا علي أراضيهم- وفقا لما ذكره موقع وزارة الدفاع الأمريكية الإلكتروني اليوم الثلاثاء.

وشدد الجانبان على أهمية التعامل مع ملف تغير المناخ وتأثيره على منطقة القطب الشمالي.