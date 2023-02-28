محافظ المنوفية يتفقد صوامع قويسنا الحقلية بسعة 5 آلاف طن

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، صوامع قويسنا الحقلية الجديدة بجوار برج المنوفية السياحي بطريق "مصر - إسكندرية الزراعي" (إنشاء جديد)؛ للاطمئنان على الجاهزية الكاملة للصوامع لتخزين القمح، والتأكد من تطبيق الاشتراطات ومعايير الجودة؛ كونه محصولا استراتيجيا وأمن قومي هام.

وتفقد المحافظ، الصوامع والمقامة على مساحة إجمالية 8500 متر مربع، وبسعة تخزينية 5 آلاف طن، وتضم 4 خلايا تخزينية سعة كل خلية 1250 طنا، ووجود خلية تفريغ وميزان بسكول و3 مخازن ونقرة التفريغ.

ووجه المحافظ، مسئولي الشركة القابضة للصوامع، بوضع خطة تشغيلية استعدادا لموسم توريد القمح مع مراعاة تزايد كميات التوريد، واستغلال الشون الأسمنتية، وتعريف المواطنين بجاهزية الصوامع لاستقبال كميات توريد الأقماح، في مطلع شهر إبريل المقبل.