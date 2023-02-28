أغلبية البرلمان الدنماركي تصوت لصالح إلغاء عطلة يوم الصلاة العظيمة العامة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صوت أغلبية من أعضاء البرلمان الدنماركي، اليوم الثلاثاء، لصالح إلغاء عطلة يوم الصلاة العظيمة العامة.

وبعد ساعات من النقاش، صوت 95 عضوا بالبرلمان لصالح القرار وصوت 68 ضد إلغاء العطلة، حسبما أفادت وكالة أنباء "ريتزاو" الدنماركية.

وقدمت الحكومة الدنماركية خطتها لإلغاء العطلة في يناير كوسيلة لتوفير ملايين اليورو، مما أثار انتقادات من الكنيسة والنقابات العمالية.

وسيتم اعتبار العطلة العامة، التي تحل في الجمعة الرابعة بعد عيد الفصح يوم عمل عام اعتبارا من 2024.

وسيتم تخصيص الأموال التي تتدفق إلى خزينة الدولة بسبب الخطوة لتمويل زيادة الإنفاق العسكري.