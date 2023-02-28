أفغانستان تؤكد وفاة 80 مهاجرا أفغانيا على الساحل الإيطالي

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أكدت وزارة الخارجية الأفغانية، اليوم الثلاثاء، وفاة 80 مهاجرا أفغانيا، من بينهم نساء وأطفال، بعد غرق قاربهم في البحر قبالة ساحل جنوبي إيطاليا.

وقالت الوزارة في بيان إن المهاجرين كانوا يسافرون من تركيا إلى إيطاليا على متن قارب خشبي.

وحث البيان المواطنين الأفغان على تجنب الهجرة غير الشرعية.

وبالإضافة إلى ذلك دعت كابول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى المساعدة في العثور على جثث الأفغان الغرقي وإرسالها.

وتتزايد مغادرة الأفغان للبلاد، بعد عودة طالبان إلى الحكم، بحثا عن حياة أفضل، نظرا لأسباب اقتصادية وأمنية بشكل رئيسي. ويشار إلى أن أوروبا هي المقصد النهائي بالنسبة لمعظم المهاجرين.

وعثرت الشرطة البلغارية منذ نحو 10 أيام على 18 مهاجرا أفغانيا ميتا أصيبوا بالاختناق في شاحنة متروكة.

وتزايد انعزال أفغانستان عن الغرب بسبب قوانين حركة طالبان المتشددة إزاء النساء وتجاهلها لحقوق الإنسان ورفضها لتشكيل حكومة تمثل فئات الشعب.

وتعد الحرب التي استمرت لعقود والبطالة والجفاف والفقر الأسباب الرئيسية للأزمة الأفغانية.