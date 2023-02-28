اعتبرت هيئة الرقابة الأمريكية للإشراف على أنشطة إعادة إعمار أفغانستان، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة ساعدت في إرساء الأساس للسقوط السريع لأفغانستان عندما غادرت القوات الأمريكية البلاد في أغسطس 2021، مشيرة إلى أنها تركت وراءها أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 7.2 مليار دولار.

وقالت الهيئة إن الفشل في إنشاء قوة أمنية "مستقلة ومستدامة ذاتيا" في أفغانستان بعد 20 عاما من التواجد الأمريكي وإنفاق 90 مليار دولار خلف قدرات أمنية أفغانية غير متماسكة سمحت لطالبان بتنفيذ مخططاتها بسهولة، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

ووصفت الهيئة قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية في الأيام التي سبقت وأثناء الانسحاب الأمريكي، بإنها "بدأت تذوب" في تلك الفترة، مما سمح لطالبان باستعادة كابول وبقية أفغانستان بسرعة.

وخلص جون سوبكو، وهو المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان في تقريره النهائي إلى أن التفكك السريع لأفغانستان نتج عن عدم وجود "إرادة سياسية" أو "موارد مخصصة لبدء التطوير الشامل للجيش الأفغاني ".

وكتب سوبكو في التقرير: "نظرًا لاعتماد قوات الأمن الوطنية الأفغانية على القوات العسكرية الأمريكية، فإن قرار سحب جميع العسكريين الأمريكيين وتقليل الدعم الأمريكي لقوات الأمن الوطنية الأفغانية بشكل كبير دمر معنويات الجنود الأفغان".

وأضاف أنه "بما أن الولايات المتحدة أنشأت قوة لا يمكنها العمل بشكل مستقل ووضعت معالم غير واقعية لتطوير قدرات قوات الأمن الوطنية الأفغانية، فإن الانهيار النهائي كان متوقعًا".

كما أشار إلى أن التخطيط السيئ والإشراف المحدود على مليارات الدولارات من الأسلحة والمعدات الممنوحة للقوات الأفغانية زاد من الفوضى، حيث تركت القوات الأمريكية أسلحة ومعدات بقيمة 7.2 مليار دولار من بينها ما لا يقل عن 78 طائرة وأكثر من 40 ألف مركبة لطالبان لاستخدامها.

وألقى التقرير المقدم إلى الكونجرس بهدف إطلاع المشرعين على سبب انهيار الحكومة الأفغانية بسرعة كبيرة عندما غادرت القوات الأمريكية بعد 20 عاما من الحرب باللوم على إدارتي دونالد ترامب وجو بايدن.

وأعلن بايدن بعد أشهر من توليه منصبه في عام 2021، أنه سيسحب الجيش الأمريكي من أفغانستان، وهو القرار الذي أعقب الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان الموقع في ظل إدارة سلفه ترامب في عام 2020 لفعل الشيء نفسه.

وبحسب التقرير ، فإنه بمجرد الإعلان عن مغادرة القوات الأمريكية "فشلت الحكومة الأفغانية في تطوير استراتيجية للأمن القومي"، فضلا عن قيام الرئيس الأفغاني أشرف غني بشكل متكرر بتغيير قادة قوات الدفاع والأمن، خوفا من المسؤولين الأصغر سنا الذين دربهم الأمريكيون، ما تسبب في فوضى وانهيار معنويات القوات الأفغانية.